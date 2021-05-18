Antalyaspor-Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabakanın hakemleri ve takım kadroları şöyle:
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Gökdeniz Bayrakdar, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Podolski
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef de Souza, Ghezzal, Hutchinson, Necip Uysal, Nkoudou, Larin.
Kaynak: AA
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