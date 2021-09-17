Antalyaspor Beşiktaş'ı konuk edecek

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 5. haftada yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.
Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş mücadelesini, hakem Ali Şansalan yönetecek.
Geçen hafta Gaziantep'e deplasmanda 2-0 mağlup olan Antalyaspor, ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 4 puanla 15. sırada bulunuyor.
Antalyaspor'da Beşiktaş mücadelesi öncesi sakatlıkları süren Doğukan Nelik ile Bahadır Öztürk dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Kaynak: AA
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