Antalyaspor Beşiktaş'ı konuk edecek

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 5. haftada yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 5. haftada yarın Beşiktaş'ı konuk edecek. Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş mücadelesini, hakem Ali Şansalan yönetecek. Geçen hafta Gaziantep'e deplasmanda 2-0 mağlup olan Antalyaspor, ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 4 puanla 15. sırada bulunuyor. Antalyaspor'da Beşiktaş mücadelesi öncesi sakatlıkları süren Doğukan Nelik ile Bahadır Öztürk dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Son Dakika

Putin'den dikkat çeken açıklamalar! Taliban hakkında: ABD, ülkeden ayrılırken modern silahların yer aldığı çok geniş bir cephaneliği bıraktı

Bulgar ve Yunan turistler kışlık kıyafet için Edirne'ye akın etti

Eski eşi tarafından tehdit edilen şarkıcı Gülden, 2 yıllık sevgilisiyle görüntülendi

Sultangazi'de alkollü olan bir vatandaş, elinde sopayla geldiği camide cemaate ve imama saldırdı

Bursa'da bir işçi 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalarak yaşamını yitirdi

Eskişehir'de 63 dairesi olan ev sahibi, isyan etti: Öğrenciler yüzünden yıl sonunda en az 6 bin lira çöpe gidiyor

Son dakika: Tüketici kredilerine yeni düzenleme geldi: 50 bin lira üstündeki kredilerde vade 36 aydan 24 aya düşürüldü

Bahçeşehir Koleji'nde, servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarına ayrı muamele