Antalyaspor, Beşiktaş karşılaşmasına tam kadro hazırlanıyor - Son Dakika

Antalyaspor, Beşiktaş karşılaşmasına tam kadro hazırlanıyor

Fraport TAV Antalyaspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor, Beşiktaş karşılaşmasına tam kadro hazırlanıyor, System.String[]

Fraport TAV Antalyaspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'e Gençlerbirliği galibiyetiyle başlayan Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş Karşılaşmasından da 3 puan hedefliyor. Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Tamer Tuna yönetiminde yaptığı taktiksel çalışmalarla deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti. Tam takım halinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların bir hayli neşeli olduğu gözlemlendi.

Öte yanda Antalyaspor'da uzun bir sakatlık sürecinin ardından savunma oyuncusu Bahadır Öztürk'ün takımla çalışmalara başlaması sevindirdi.

Antrenmanı Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile yöneticiler de takip etti. - ANTALYA

Spor Toto Süper Lig, Gençlerbirliği, Antalyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 10:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor, Beşiktaş karşılaşmasına tam kadro hazırlanıyor - Son Dakika Spor

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