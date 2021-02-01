Antalyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Diğer oyuncular, aynı bölgedeki Regnum Carya Oteli'nin sahasında çalıştı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22. hafta mücadelesinde dün Gençlerbirliği 'ni deplasmanda 1-0 yenerek ligin ikinci yarısına galibiyetle başlayan Akdeniz ekibi, ara vermedi.

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