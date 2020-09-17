Antalyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasının ardından antrenmanın son bölümünde iki gruba ayrılan oyuncular taktik çalıştı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 22:29 - Kaynak: AA
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