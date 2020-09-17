Antalyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Pas çalışmasının ardından antrenmanın son bölümünde iki gruba ayrılan oyuncular taktik çalıştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Fraport TAV Antalyaspor , Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti

Arjantinli eski yıldız Caniggia'nın kızı Charlotte, Wanda Nara'ya meydan okudu: Ben ondan daha güzelim