Antalyaspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

Süper Lig'in 2. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, Beşiktaş maçı öncesi özel laboratuvara yaptırılan ve tutarsız sonuçlar alındığı bildirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin ardından akşam saatlerinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ekibince gerçekleştirilen testlerin sonuçlarını bekledi.

Akdeniz temsilcisi, 1 futbolcu ile 1 kulüp personelinde Kovid-19'a rastlandığının açıklanması üzerine takım otobüsüyle havalimanına geçti.

Sakatlıkları süren orta saha oyuncusu Serdar Gürler ile forvet Drole'nin kafilede yer almadığı öğrenildi.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, havalimanına girerken yaptığı açıklamada, sıkıntılı saatler geçirdikleri ve şu an iyi olduklarını ifade etti.

Antalyaspor kafilesi, daha sonra özel uçakla İstanbul'a gitti.