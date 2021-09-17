Antalyaspor, Beşiktaş maçına hazır

Antrenmanı Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ile bazı yöneticiler de izledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş maçı öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki son idmanda kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalıştı.

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