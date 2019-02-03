Antalyaspor-Beşiktaş Maçından Notlar

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Antalyaspor
'a konuk olan Beşiktaş
'ta teknik direktör Şenol Güneş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor
maçına göre ilk 11'de ikisi zorunlu 4 değişikliğe gitti.
Güneş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadıkları maçta forma giyen Necip Uysal
ve Gary Medel
ile cezalı olan Ricardo Quaresma
ve Burak Yılmaz
'ın yerine Antalya deplasmanında, ilk 11'de Domagoj Vida
, Atiba Hutchinson
, Caner Erkin
ve Güven Yalçın
'a şans verdi.
Tecrübeli teknik adam yeni transfer Japon Shinji Kagawa
'yı ise yedek soyundurdu.
Korkmaz'dan iki değişiklik
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz
ise ligde son oynanan Atiker Konyaspor
maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik gerçekleştirdi.
Korkmaz, geçen haftaki mücadelede ilk 11'de yer alan Zeki Yıldırım
ile Serdar Özkan
'ın yerine Yekta Kurtuluş
ve Doğukan Sinik'e şans tanıdı.
Japon gazeteciden Kagawa'ya takip
Öte yandan Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Kagawa için Nikkan Sport'un İstanbul
'da görevli Japon muhabiri Yuka
Olmuş da Antalya Stadı'nda karşılaşmayı takip etti
Seremoniye Antalyasporlu futbolcular, Antalya'da yaşanan hortum felaketi nedeniyle "Geçmiş Olsun Antalyam" yazılı pankartla çıktı.