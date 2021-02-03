Antalyaspor-Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika

Antalyaspor-Beşiktaş maçının ardından

03.02.2021 21:53
Antalyaspor-Beşiktaş maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun tek taraflı geçtiğini, maç boyunca gol pozisyonlarına girdiklerini ancak değerlendiremediklerini ifade etti.

Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha fazla pozisyona girmeye başladıklarını anlatan Yalçın, "Pozisyonları değerlendirebilseydik kazanabilirdik. Yarım pozisyona giremeyen takımdan gol yedik. Bu bahaneler beni teselli etmiyor. Belki sizi teselli eder. Kazanamadığımız için üzgünüz. Kazanıp daha iyi bir pozisyonda olmak isterdik ama bugün için kısmet olmadı." diye konuştu.

Defansif ağırlıklı oynayan bir takıma karşı pozisyon üretmenin çok zor olduğuna dikkati çeken Yalçın, "Çocuklar ellerinden geldiğince bunu yapmaya çalıştı. Sonuçta kazanamadık. İnşallah bundan sonraki maçlarda çok daha iyi oyunla kazanıp yolumuza devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bir basın mensubunun, "İkinci yarıda orta sahayı değiştirdiniz. İlerleyen maçlar için kadro revizyonu anlamına geliyor mu?" şeklindeki sorusu üzerine Yalçın, "Futbolcularım 3 günde bir maç oynuyor. Doğal olarak bazı oyuncuları değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bu kadar yakın olan bir ligde fazla oyuncu değiştirmenin çok doğal olduğunu düşünüyorum. Oyuncu değiştirmek rotasyon değildir. Çok fazla maç oynuyorlar, yoruluyorlar. Üç oyuncumuz yoktu. Mensah da haftaya cezalı oldu. Oyuncu eksikliğimiz var. Elimizden geldiğince bütün oyuncuları oyunun belirli bölümlerinde kullanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig, Sergen Yalçın, Antalyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor-Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Eski Fenerbahçeli Anelka, Hyeres'in sportif direktörü oldu Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsün Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları da görüldü CHP'li Özkan Yalım'dan tartışma yaratacak sözler: Üç dönemdir AK Parti'yi yıpratmak adına gereken bütün çalışmayı yaptık KKTC, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanma kararı uygulamasını bir hafta uzattı Madde kullanıp kendini kaybeden gencin hali, yürekleri sızlattı 4 gencin sır ölümünde olayın seyrini değiştirecek gelişme: Tüfeği en son Muharrem Zengin değil Serkan Zangal ateşlemiş İneğin midesindeki metan gazı yakıldı, görüntüsü şaşırttı Manisa'daki ölümlerle ilgili suçlanan Muharrem'in babası iddiaları yalanladı
Sergen Yalçın maç sonrası fena patladı: Futbol bu değil Sergen Yalçın maç sonrası fena patladı: Futbol bu değil         
21:56
YÖK'ün yüz yüze eğitim talebine Bakan Koca'dan yanıt: Önemli bir hareketliliğe sebep olabilir YÖK'ün yüz yüze eğitim talebine Bakan Koca'dan yanıt: Önemli bir hareketliliğe sebep olabilir         
21:11
Son Dakika: Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı Son Dakika: Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı         
20:51
Son Dakika: Türkiye'de 3 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 8 bin 102 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 8 bin 102 yeni vaka tespit edildi         
20:13
Sosyal medyadan esprili bir dille koronavirüse yakalandığını açıklayan adam, bir gün sonra hayatını kaybetti Sosyal medyadan esprili bir dille koronavirüse yakalandığını açıklayan adam, bir gün sonra hayatını kaybetti         
19:55
'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri taştı, bölge su altında kaldı 'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri taştı, bölge su altında kaldı         
18:45
EGM'den Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın başörtü iddialarına videolu yalanlama EGM'den Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın başörtü iddialarına videolu yalanlama         
15:58
Erdoğan, salondaki sönük havayı görünce rahatsız oldu: Burada müzik yok mu? Erdoğan, salondaki sönük havayı görünce rahatsız oldu: Burada müzik yok mu?         
14:28
Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan vatandaş bedelini çok ağır ödedi Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan vatandaş bedelini çok ağır ödedi         
14:05
Göbekli halleriyle çok konuşulan Rıza Kocaoğlu, su diyetiyle 15 günde 9 kilo verdi Göbekli halleriyle çok konuşulan Rıza Kocaoğlu, su diyetiyle 15 günde 9 kilo verdi         
13:48
Ünlü oyuncu Tardu Flordun tanınmaz hale geldi Ünlü oyuncu Tardu Flordun tanınmaz hale geldi         
11:47
Eski bir mobilya parçasının içinden çıktı, yazanlar şok etti! Küçük kız geleceği bilmiş Eski bir mobilya parçasının içinden çıktı, yazanlar şok etti! Küçük kız geleceği bilmiş         
11:27
Kadıköy'deki protesto gösterilerinde Barış Atay ile polis ekipleri arasında gerginlik Kadıköy'deki protesto gösterilerinde Barış Atay ile polis ekipleri arasında gerginlik         
09:58
Öğretmenle müdür yardımcısının yasak aşkı iki kişinin sonu oldu Öğretmenle müdür yardımcısının yasak aşkı iki kişinin sonu oldu         
09:58
İşkenceden kurtarılan genç kız çıldırdığı noktayı anlattı: Beni 3 Arap adama götürüp fuhşa zorladılar İşkenceden kurtarılan genç kız çıldırdığı noktayı anlattı: Beni 3 Arap adama götürüp fuhşa zorladılar         
09:23
Kadıköy'deki eylemlere katılan TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay ile AK Partili Alpay Özalan Twitter'da kapıştı Kadıköy'deki eylemlere katılan TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay ile AK Partili Alpay Özalan Twitter'da kapıştı         
09:07
ABD'li model Kate Upton, iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyada olay oldu ABD'li model Kate Upton, iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyada olay oldu         
00:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2021 22:01:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyaspor-Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei