Antalyaspor-Beşiktaş maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası'nı finalde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek kazanan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, "4-5 günde 2 kupa kazanmak önemli. Aylardır verilen mücadelenin, uğraşın, herkesin ortaya koyduğu karakterin sonucunda İzmir'de iki kupa almak bizi memnun etti." dedi.

Yalçın, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, rakipleri Antalyaspor'un güçlü bir takım olduğunu ve finale kadar gol yemeden geldiğini hatırlattı.

Zor müsabakayı kazandıklarını belirten Yalçın, şöyle konuştu:

"Zaman zaman bizim, zaman zaman onların üstün olduğu bir müsabakaydı. Kazanmak çok önemliydi. Ligden sonra 'rehavet düşer' diye bir korkum vardı. İki gün kutlama filan oldu ama oyuncularımız karakterli bir şekilde oynayarak Türkiye Kupası'nı da kazandık. 4-5 günde 2 kupa kazanmak önemli. Aylardır verilen mücadelenin, uğraşın, herkesin ortaya koyduğu karakterin sonucunda İzmir'de iki kupa almak bizi memnun etti. Tarihin en zor sezonunda iki kupa kazanmak camiamız için değerliydi."

Öte yandan Beşiktaş kafilesi stada gelirken takım otobüsünü ve personeli taşıyan otobüse taş atıldığı bildirildi. İki otobüste de hasar oluştuğu öğrenildi.