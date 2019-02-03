Antalyaspor-Beşiktaş Maçının Ardından - Bülent Korkmaz
9 dakika önce
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 6-2 mağlup oldukları maçın ardından Antalya Stadı'nda açıklamalarda bulundu.
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 6-2 mağlup oldukları maçın ardından Antalya Stadı'nda açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:09 Kaynak: AA
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