Son Dakika Haberleri: Antalyaspor-Beşiktaş Maçının Ardından - Bülent Korkmaz

Antalyaspor-Beşiktaş Maçının Ardından - Bülent Korkmaz

9 dakika önce

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 6-2 mağlup oldukları maçın ardından Antalya Stadı'nda açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 6-2 mağlup oldukları maçın ardından Antalya Stadı'nda açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:09 Kaynak: AA

Spor
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