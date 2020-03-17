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Antalyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı
6 saat önce
Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Fraport TAV Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:46 Kaynak: AA
Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Fraport TAV Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Ligde 26. haftanın kapanış mücadelesinde dün konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek haftayı üç puanla kapatan kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Futbolculara, iki grup halinde antrenman programı uygulandı.
Sivasspor karşılaşmasında ilk 11'de oynayan oyuncular, fitness salonunda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer grup, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde sahada çalıştı.
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