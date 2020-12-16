Antalyaspor, Boluspor maçına hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde kupa maçı öncesindeki son antrenmanında, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu.

Fraport TAV Antalyaspor , Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında yarın sahasında Beypiliç Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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