Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, ısınma çalışmalarının ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.

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