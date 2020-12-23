Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, ısınma çalışmalarının ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalıştı. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.
Kaynak: AA
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