Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanda kırmızı-beyazlı ekip, ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Fraport TAV Antalyaspor , Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor ile 27 Ağustos Cuma günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Fahrettin Koca sosyal medyada aşı olmadığı iddialarına çok sinirlendi: Bu insana yakışır mı?