Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından "Hoş geldin' Houssam Eddine Ghacha" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Kulübümüz Houssam Eddine Ghacha ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza 'hoş geldin' der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika › Spor › Antalyaspor, Cezayirli futbolcu Houssam Ghacha'yı transfer etti - Son Dakika Spor

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