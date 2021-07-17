Antalyaspor, Cezayirli futbolcu Houssam Ghacha'yı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Cezayirli futbolcu Houssam Eddine Ghacha'yı renklerine bağladı.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından "Hoş geldin' Houssam Eddine Ghacha" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Kulübümüz Houssam Eddine Ghacha ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza 'hoş geldin' der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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