Son Dakika Haberleri: Antalyaspor cimnastik takımı Bosna Hersek yolcusu
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Antalyaspor cimnastik takımı Bosna Hersek yolcusu

1 saat önce

Antalyaspor Ritmik Cimnastik Takımı, Uluslararası Ritmik Cimnastik Sevela Musija Cup Turnuvası'na katılacak.

Antalyaspor cimnastik takımı Bosna Hersek yolcusu, System.String[]

Antalyaspor Ritmik Cimnastik Takımı, Uluslararası Ritmik Cimnastik Sevela Musija Cup Turnuvası'na katılacak.


Antalyaspor Ritmik Cimnastik Takımı, 19-23 Eylül tarihlerin arasında Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenecek olan Uluslararası Ritmik Cimnastik Sevela Musija Cup Turnuvası'na katılacak. Antrenörler Merve Kahraman Sukic ve Serap Tırtır önderliğinde Saraybosna'ya gidecek olan ritmik cimnastik takımında, Alisa Akhun, Rüzgar Naz Bozkurt, Nihal Yenidünya, Fatma Ceyda Alp, İdil Miray Kılınçay, Lavin Nedret Gül, Nil Demre Pektaş, Mira Pir, Özüm Hacer Bayarlar ve Işık Selen Gönen yer alacak. - ANTALYA

Antalyaspor, Saraybosna, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:58 Kaynak: İHA
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