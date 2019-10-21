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Antalyaspor Cimnastik Takımı'ndan altın madalya

50 dakika önce

Antalyaspor Cimnastik Takımı, Uluslararası Marina Lobach Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Antalyaspor Cimnastik Takımı'ndan altın madalya, System.String[]

Antalyaspor Cimnastik Takımı, Uluslararası Marina Lobach Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Marina Lobach Ritmik Cimnastik Şampiyonası, Belarus'un Minsk kentinde gerçekleştirildi.

Müsabakalarda Luidmila Sert antrenörlüğünde Antalyaspor adına katılan sporcular madalya mücadelesi verdi.

Nilgün Sarıoğlu, kırmızı beyazlı kulübü temsil ettiği uluslararası şampiyonada bronz madalya kazandı. Sarıoğlu, 20 sporcunun yer aldığı ip aletinde 3'üncü oldu.

Antalyaspor, Marina, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:02 Kaynak: AA
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