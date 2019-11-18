Son Dakika Haberleri: Antalyaspor cimnastik takımı Türkiye üçüncüsü
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Antalyaspor cimnastik takımı Türkiye üçüncüsü

6 saat önce

Türkiye Cimnastik Federasyonu faaliyet programında yer alan Küçükler Federasyon Kupası Bireysel ve Grup Müsabakaları, 15-16-17 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirildi.

Antalyaspor cimnastik takımı Türkiye üçüncüsü, System.String[]

Türkiye Cimnastik Federasyonu faaliyet programında yer alan Küçükler Federasyon Kupası Bireysel ve Grup Müsabakaları, 15-16-17 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirildi. Antalyaspor cimnastik takımı, grup serisinde 3'üncü olarak kürsüde yerini aldı. Alisa Akhun, Ceylin Kotil, Zehra İram Göçer, Miray Sarı ve Bengisu Bakırcı'dan oluşan Antalyaspor cimnastik takımı Küçükler Federasyon Kupası grup serisinde Türkiye 3'üncüsü olarak büyük başarı elde etti. - ANTALYA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:43 Kaynak: İHA
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