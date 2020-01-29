Antalyaspor'da 2 eksik - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor'da 2 eksik - Son Dakika Spor

Antalyaspor'da 2 eksik

6 saat önce

ANTALYASPOR'un sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçta Adis Jahovic, Nazım Sangare sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Antalyaspor'da 2 eksik, System.String[]

ANTALYASPOR'un sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçta Adis Jahovic, Nazım Sangare sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Sahasındaki son 6 maçını kazanamayan Antalyaspor, rakibini yenerek taraftarıyla galibiyet sevinci yaşamayı hedefliyor.

Antalyaspor, Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u cumartesi günü saat 14.00'te Antalya Stadyumu'nda ağırlayacak. Yukatel Denizlispor'u 3-0 yenerek 11 maçın ardından galibiyetle tanışan kırmızı beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor maçında da 3 puan hedefliyor. Kırmızı beyazlılar sahasındaki son galibiyetini ligin 6'ncı haftasında Btc Turk Yeni Malatyaspor karşısında elde etti. Antalyspor, İttifak Holding Konyaspor maçını kazanarak sahasında 125 gün süren 3 puan hasretini sona erdirmek istiyor.

BİLET GELİRİ DEPREMZEDELERE

Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde antrenmanlarını sürdüren Antalyaspor'da yeni transfer Lukas Podolski ile Ersan Adem Gülüm de takımla çalışmalara başladı. Antalyaspor'da sakatlığı nedeniyle Adis Jahovic, Nazım Sangare İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Antalyaspor yönetimi, İttifak Holding Konyaspor maçının tüm bilet gelirini depremde zarar görenlere bağışlayacak. 'Antalyaspor Ailesi Boş Koltuk Kalmasın' sloganıyla taraftarın davet edildiği maçın biletleri, VIP Tribünü 100, Batı Tribünü 60, Doğu Tribünü 40, Kale Arkası 20, Misafir Tribünü 26 liradan satışa çıktı.


İttifak Holding, Antalyaspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek
Antalyaspor'dan Arda Turan açıklaması: Görüşmemiz olmadı Yılmaz Vural resmen Akhisarspor'un başına geçti Beşiktaş, Oğuzhan'ı Feyenoord'a kiraladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 18:46:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyaspor'da 2 eksik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]