Antalyaspor'da 2 eksik

Fraport TAV Antalyaspor'da Charles ile Bahadır Öztürk, sakatlığı nedeniyle Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Fraport TAV Antalyaspor yönetimi taraftara tribünleri doldurup, takımı destekleme çağrısı yaptı. Karşılaşmanın biletleri, Vip 100, Batı Tribünü 60, Adopen Tribünü 40, The Land Of Legends Tribünü 20, Kuzey Kale Arkası Tribünü 20, Misafir Takım Tribünü 26 liradan satışa çıktı.

Fraport TAV Antalyaspor 'da Charles ile Bahadır Öztürk , sakatlığı nedeniyle Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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