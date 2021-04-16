Antalyaspor'da 2 futbolcu ve bir antrenörün testi pozitif çıktı

FTA Antalyaspor'da bugün akşam oynanacak olan Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi 2 futbolcu ve bir antrenörün Covid-19 testi pozitif çıktı. Kırmızı beyazlılarda daha önce de bir futbolcunun testi pozitif çıkmıştı.

FTA Antalyaspor, zorlu karşılaşma öncesi yaşanan gelişmeyi sosyal medya hesabından "Ç. Rizespor maçı öncesi yapılan rutin Covid-19 testleri sonucunda 1 antrenörümüz ve 2 futbolcumuzda daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Antrenörümüz ve futbolcularımız ile ilgili takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır." ifadeleriyle duyurdu. - ANTALYA