Antalyaspor'da 3 eksik - Son Dakika

Antalyaspor'da 3 eksik

SÜPER Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçında Doğukan Sinik, Serdar Gürler ile Drole sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Antalyaspor'da 3 eksik, System.String[]

SÜPER Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçında Doğukan Sinik, Serdar Gürler ile Drole sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Yeni Malatyaspor ile cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak. Ligde ilk üç haftayı maç kaybetmeden geçiren Antalyaspor, Yeni Malatyaspor mücadelesinde 3 puan kazanmayı hedefliyor. Kırmızı beyazlılar, maçın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda takım, kuvvet, dayanıklılık çalıştı. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.

Ligde 2020'de oynadığı 9 dış saha maçında kaybetmeyen kırmızı beyazlılar, bu seriyi Malatya deplasmanında da sürdürmeyi hedefliyor. Antalyaspor, dış sahadaki yenilmezlik serisini 10 maça çıkararak kulüp rekorunu geliştirmeyi istiyor. Fraport TAV Antalyaspor'da sakatlığı nedeniyle Doğukan Sinik, Serdar Gürler ile Drole, Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

Antalyaspor'da 3 eksik
Antalyaspor'da 3 eksik

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Serdar Gürler, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 11:48 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Antalyaspor'da 3 eksik - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Beyin kanaması geçiren 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Son Dakika: Hajduk Split, Umut Nayir'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım Son Dakika: Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı! Transferi Vecihi videosu ile duyurdu Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2 milyar 803 milyon dolar azaldı
Son Dakika: Trabzonsporlu Uğurcan Çakır, Gaziantep FK maçının kadrosundan çıkarıldı Son Dakika: Trabzonsporlu Uğurcan Çakır, Gaziantep FK maçının kadrosundan çıkarıldı         
17:54
Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı         
17:39
Sigortacılardan dolu mağduru araç sahiplerine uyarı: 5 iş günü içerisinde başvurunuzu yapın Sigortacılardan dolu mağduru araç sahiplerine uyarı: 5 iş günü içerisinde başvurunuzu yapın         
16:46
Tartışma yaratan vaka sayısı sözlerinin ardından Bakan Koca'dan yeni açıklama: Ulusal çıkarlar korunuyor Tartışma yaratan vaka sayısı sözlerinin ardından Bakan Koca'dan yeni açıklama: Ulusal çıkarlar korunuyor         
16:45
Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor         
16:28
Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü         
15:37
Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı         
15:23
Koronavirüse yakalanan Çılgın Sedat'ın karısı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Engelli oğluma kim bakacak Koronavirüse yakalanan Çılgın Sedat'ın karısı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Engelli oğluma kim bakacak         
15:14
Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı         
14:37
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı         
13:43
Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı         
13:33
Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu         
12:47
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 18:10:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyaspor'da 3 eksik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei