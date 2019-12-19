Antalyaspor'da 3 isim Ankaragücü maçında yok - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor'da 3 isim Ankaragücü maçında yok - Son Dakika Spor

Antalyaspor'da 3 isim Ankaragücü maçında yok

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor ile 3-0'ın rövanşında 2-2 berabere kalarak tur atlayan Antalyaspor, lige odaklandı.

Antalyaspor'da 3 isim Ankaragücü maçında yok, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor ile 3-0'ın rövanşında 2-2 berabere kalarak tur atlayan Antalyaspor, lige odaklandı. Süper Lig'de kötü günler geçiren kırmızı beyazlılar, yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Ligde kötü günler geçiren kırmızı beyazlılar oynadığı son 8 maçta galip gelemedi. Kırmızı beyazlılar 2 beraberlikle 8 haftada 2 puan kazandı.


MKE Ankaragücü maçında galibiyeti hedefleyen Antalyaspor, Stjepan Tomas yönetiminde hazırlıklarına devam ediyor. Antalyaspor'da sakatlığı nedeniyle Bahadır Öztürk ile Harun Kavaklıdere MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.


Antalyaspor yönetimi de taraftardan maçta stadı doldurup takımı desteklemesini istedi. Antalyaspor'un MKE Ankaragücü maçı biletleri VIP 100, Batı 60, Doğu 40, Kale arkası 20, 'Eren ile Mert' Tribünü (misafir tribünü) 26 liradan satılıyor.


Türkiye Kupası, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:31 
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