Antalyaspor'da 4 eksik - Son Dakika
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Antalyaspor'da 4 eksik

6 saat önce

Fraport TAV Antalyaspor'un pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasında Celustka kart cezası, Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, Yekta Kurtuluş ise sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.

Antalyaspor'da 4 eksik, System.String[]

Fraport TAV Antalyaspor'un pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasında Celustka kart cezası, Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, Yekta Kurtuluş ise sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.

Fraport TAV Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenilmenin üzüntüsünü yaşıyor. İlk maçta sahasında rakibine karşı avantajlı skor elde etmeyi amaçlayan kırmızı beyazlılar, final şansını rövanşa bıraktı. Karşılaşma sonrası Aytemiz Alanyaspor kafilesini taşıyan otobüs Dumlupınar Bulvarı'nda henüz kimliği belirlenmeyen kişi ya da kişilerce taşlandı. Otobüsün sağ yanındaki camı kıran taş, yardımcı antrenör Mehmet Yozgatlı'ya, cam parçaları ise kaleci antrenörü Murat Erdeğe'e isabet etti. Antrenör olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Daha sonra yola devam eden turuncu yeşilli ekip Manavgat girişinde araç değiştirerek tesislerine gitti. Serik'te de Aytemiz Alanyaspor taraftarını taşıyan otobüse taş atıldığı öğrenildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda finali hedefleyen iki ekibin rövanş karşılaşması 22 Mart'ta oynanacak.

Kupa karşılaşmasının ardından lige odaklanan Fraport TAV Antalyaspor, pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacak. Ligde oynadığı son 6 karşılaşmada yenilmeyen kırmızı beyazlılar, bu seriyi Gençlerbirliği deplasmanında da sürdürmeyi istiyor. Antalyaspor'da Celustka kart cezası, Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, Yekta Kurtuluş ise sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. Puan cetvelinde üst sıralara tırmanmayı hedefleyen kırmızı beyazlılar, Gençlerbirliği deplasmanında galibiyeti hedefliyor.


- Antalya
Gençlerbirliği, Antalyaspor, Celustka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:34 Kaynak: DHA
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