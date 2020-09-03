Antalyaspor'da 5 çalışanın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Fraport TAV Antalyaspor'da, 5 çalışanın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Altyapı ve amatör branşlarımızın kullanımında olan Hasan Subaşı Tesislerimizde yapılan testlerde 5 çalışanımızın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır." denildi.
Çalışanların karantinaya alınarak tedavilerine başlanıldığının kaydedildiği açıklamada, tesislerde de gerekli tüm önlemlerin alındığı vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 12:23 - Kaynak: AA
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