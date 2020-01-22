Son Dakika › Spor › Antalyaspor'da Aatif Chahechouhe ve Diego ile yollar ayrılıyor - Son Dakika Spor
Antalyaspor'da Aatif Chahechouhe ve Diego ile yollar ayrılıyor
6 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da kadroda düşünülmeyen Diego Angelo ve Aatif Chahechouhe ile yollar ayrılıyor.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da kadroda düşünülmeyen Diego Angelo ve Aatif Chahechouhe ile yollar ayrılıyor.
Teknik heyet ve yönetimin ortak kararı doğrultusunda kadroda düşünülmeyen iki futbolcudan kendilerine kulüp bulması istendi.
Antalyaspor yönetimi iki futbolcuya transfer görüşmesi yapma izni verdi.
Chahechouhe ve Diego'nun bundan sonraki süreçte takımla birlikte antrenmana katılmayacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:02
Son Dakika Fenerbahçe-Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek Adis Jahovic, Antalyaspor'a transfer oluyor Antalyaspor, Göztepe'yi kupada saf dışı bıraktı Yuto Nagatomo, Bologna yolcusu