Antalyaspor'da Aatif Chahechouhe ve Diego ile yollar ayrılıyor

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da kadroda düşünülmeyen Diego Angelo ve Aatif Chahechouhe ile yollar ayrılıyor.



Teknik heyet ve yönetimin ortak kararı doğrultusunda kadroda düşünülmeyen iki futbolcudan kendilerine kulüp bulması istendi.



Antalyaspor yönetimi iki futbolcuya transfer görüşmesi yapma izni verdi.



Chahechouhe ve Diego'nun bundan sonraki süreçte takımla birlikte antrenmana katılmayacağı bildirildi.



