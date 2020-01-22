Antalyaspor'da Aatif Chahechouhe ve Diego ile yollar ayrılıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor'da Aatif Chahechouhe ve Diego ile yollar ayrılıyor - Son Dakika Spor

Antalyaspor'da Aatif Chahechouhe ve Diego ile yollar ayrılıyor

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da kadroda düşünülmeyen Diego Angelo ve Aatif Chahechouhe ile yollar ayrılıyor.

Antalyaspor'da Aatif Chahechouhe ve Diego ile yollar ayrılıyor, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da kadroda düşünülmeyen Diego Angelo ve Aatif Chahechouhe ile yollar ayrılıyor.


Teknik heyet ve yönetimin ortak kararı doğrultusunda kadroda düşünülmeyen iki futbolcudan kendilerine kulüp bulması istendi.


Antalyaspor yönetimi iki futbolcuya transfer görüşmesi yapma izni verdi.


Chahechouhe ve Diego'nun bundan sonraki süreçte takımla birlikte antrenmana katılmayacağı bildirildi.


Aatif Chahechouhe, Diego Angelo, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:02 
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