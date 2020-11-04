Antalyaspor'da Abdullah Avcı bu hafta netleşecek - Son Dakika

Antalyaspor'da Abdullah Avcı bu hafta netleşecek

04.11.2020 11:10
Antalyaspor'da Abdullah Avcı bu hafta netleşecek, System.String[]

Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, teknik direktör konusunda çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, teknik direktör konusunda çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Süğlün, Abdullah Avcı ile görüşmelerin devam ettiğini, bu hafta içerisinde durumun belli olacağını kaydetti.

Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Fraport TAV Antalyaspor, Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Fenerbahçe maçı öncesi teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran kırmızı-beyazlı takımın yönetimi de bir taraftan teknik direktörünü bulmaya çalışıyor. Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, teknik direktör konusunda Abdullah Avcı ile görüşmelerin devam ettiğini, bu hafta içerisinde durumun belli olacağını ifade etti.

"HAKEMLER DAHA FORMDA OLMALI"Fenerbahçe maçında 10 kişi kalmalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini söyleyen Süğlün, "Fenerbahçe maçında 7 kişi eksik olmamıza rağmen çok iyi mücadele ettik. Hakem kararlarını gördük ve hakemlerimiz daha formda olmalı. Bize gösterilen kırmızı kartın daha barizi maç içerisinde Fenerbahçeli oyuncu tarafından yapıldı ancak VAR'a bile gidilmedi. Penaltı pozisyonu aynıydı. Fauller hep tek taraflı çalındı. Açıkçası Fenerbahçe maçının hakeminden memnun değiliz" dedi."ABDULLAH AVCI İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"Teknik direktör arayışlarının devam ettiğini belirten Murat Süğlün, "Listemizde olan teknik direktörlerle görüşüyoruz. Abdullah Avcı ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu hafta içerisinde büyük ihtimalle durum belli olur. Başka görüştüğümüz isimler de var. En kötü ihtimalle Kasımpaşa maçına da Fenerbahçe maçında olduğu gibi çıkarız. Sonrasında zaten milli takım arası var. Gelecek hocamız için bu ara çok iyi gelecektir. Biz bu hafta içerisinde hocamızı takımın başına getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Antalyaspor'da Abdullah Avcı bu hafta netleşecek

Teknik Direktör, Abdullah Avcı, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Antalyaspor'da Abdullah Avcı bu hafta netleşecek - Son Dakika Spor


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