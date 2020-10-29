Antalyaspor'da Abdullah Avcı, bugün netleşecek - Son Dakika

Antalyaspor'da Abdullah Avcı, bugün netleşecek

29.10.2020 09:52
Antalyaspor'da Abdullah Avcı, bugün netleşecek, System.String[]

TEKNİK direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran Fraport TAV Antalyaspor'da, yeni teknik adam arayışları başladı.

TEKNİK direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran Fraport TAV Antalyaspor'da, yeni teknik adam arayışları başladı. Kırmızı beyazlıların Abdullah Avcı ile anlaşma sağladığı, son kararın bugün yapılacak görüşmenin ardından verileceği öğrenildi.

Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'da Tamer Tuna'dan boşalan teknik direktörlük görevi için çalışmalar başladı. Kırmızı beyazlılar en son Beşiktaş'ı çalıştıran ve adı Trabzonspor ile anılan Abdullah Avcı ile prensipte anlaşma sağladı. Son detayların görüşüldüğü Avcı ile kesin anlaşma sağlanması halinde deneyimli teknik adamın Antalya'ya gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. 57 yaşındaki Abdullah Avcı ile Antalyaspor yönetiminin pürüzleri gidermeye çalıştığı, son durumun bugün netlik kazanacağı öğrenildi.

SÜĞLÜN: BİRKAÇ GÜNE AÇIKLARIZ

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, teknik direktör Tamer Tuna ile karşılıklı yollarını ayırdıklarını ve net bir açıklama yayınladıklarını söyledi. Süğlün, "Biz Tamer Tuna hoca ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırdık. Bu durum Fenerbahçe maçı öncesi ya da başka bir maç öncesi de yaşanmış olabilirdi. Karar alındıysa önemi yok. Sonuçta biz bir teknik direktör netleştireceğiz. Birkaç gün içinde yeni teknik direktörümüzü açıklarız diye düşünüyorum. Fenerbahçe maçına takımın başında bir hoca ile çıkacağız. En kötü ihtimalle bu hafta gelir, Fenerbahçe maçını tribünden izler, sonraki hafta ise takımının başında yer alır" dedi.


Teknik Direktör, Abdullah Avcı, Antalyaspor, Tamer Tuna, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Antalyaspor'da Abdullah Avcı, bugün netleşecek - Son Dakika Spor

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