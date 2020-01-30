Antalyaspor'da Adis Jahovic sevinci! - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor'da Adis Jahovic sevinci! - Son Dakika Spor

Antalyaspor'da Adis Jahovic sevinci!

6 saat önce

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, önce fitness salonunda çalıştı.

Antalyaspor'da Adis Jahovic sevinci!, System.String[]

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, önce fitness salonunda çalıştı.


Ligde geride kalan hafta oynanan Yukatel Denizlispor maçında kafasına darbe alan ve travma şüphesiyle kaldırıldığı hastanede elmacık kemiği operasyonu geçiren Makedon futbolcu Adis Jahovic de salondaki çalışmaya katıldı.


Futbolcular, daha sonra sahaya geçerek taktik ağırlıklı idman yaptı.


Antrenmanı Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ile Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk de izledi.


Antalyaspor, Tamer Tuna, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı
Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan 9 milyon lira kazanacak Vodafone Park'ta Sergen Yalçın izdihamı İşte Sergen Yalçın için düzenlenen imza töreninden kareler!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 03:18:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyaspor'da Adis Jahovic sevinci! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]