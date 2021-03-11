Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda, ısınma koşuları sonrası pas çalışması gerçekleştirdi.
Dar alanda oyunla süren idman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut antrenmanıyla sona erdi.
Antalyaspor, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Antalyaspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor