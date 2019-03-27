Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da Antrenman Bitiminde Çifte Doğum Günü Kutlaması

Antalyaspor'da Antrenman Bitiminde Çifte Doğum Günü Kutlaması

22 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de milli maçlar ve seçim nedeniyle verilen arayı değerlendiren Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bugün de kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.

Antalyaspor'da Antrenman Bitiminde Çifte Doğum Günü Kutlaması, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de milli maçlar ve seçim nedeniyle verilen arayı değerlendiren Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bugün de kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Antrenman bitiminde futbolculardan Fredy Ribeiro ile Tarık Çamdal için sahaya doğum günü pastası getirildi.

Kırmızı-beyazlılar, düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 4 ayrı istasyonda kuvvet-dayanıklılık çalıştı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, yüksek tempoda geçen antrenmanın son bölümünde takımı 3 gruba ayırıp yarım sahada turnuva maçı oynattı. Maçın bitiminde galibiyet anlaşmazlığı çıkınca beyaz takımın galibiyet pozu vermesinin diğer oyuncular tarafından engellenmesi renkli görüntülere sahne oldu.

Çifte doğum günü kutlaması

Antrenman bitiminde futbolculardan Fredy Ribeiro ile Tarık Çamdal için sahaya doğum günü pastası getirildi. Ancak Tarık ve Fredy'e pastayı kesmesine fırsat vermeden Brezilya usulü yumurtalı kutlama yapıldı. Kutlamanın ardından 'Antalyaspor Aşkı' bestesine klip çeken Hüseyin Çalık da Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve futbolcuları ziyaret ederek fotoğraf çektirdi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:13 Kaynak: İHA

Antalyaspor, Spor
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