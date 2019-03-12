Antalyaspor'da Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları
36 dakika önce
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Antalyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor
ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Ligin 25. hafta mücadelesinde dün Galatasaray
'a deplasmanda 5-0 mağlup olup haftayı puansız kapatan kırmızı-beyazlılar, ara vermeden Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Teknik direktör Bülent Korkmaz
yönetimindeki idmanda, dünkü müsabakada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer sporcular ise ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Akdeniz
temsilcisi, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 08:48 Kaynak: AA
Antalyaspor- Aytemiz Alanyaspor Maçının Gün ve Saati Değişti
Beşiktaş'ın Göztepe Maçı Biletleri Satışa Çıktı
Juventus'un Yıldızı Cristiano Ronaldo: İspanya'yı Özlemiyorum
Manchester Cityli Kevin De Bruyne: Küçükken Liverpool Taraftarıydım