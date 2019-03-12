Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları

Antalyaspor'da Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları

36 dakika önce

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Antalyaspor'da Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligin 25. hafta mücadelesinde dün Galatasaray'a deplasmanda 5-0 mağlup olup haftayı puansız kapatan kırmızı-beyazlılar, ara vermeden Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki idmanda, dünkü müsabakada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer sporcular ise ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Akdeniz temsilcisi, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 08:48 Kaynak: AA

Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Spor
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