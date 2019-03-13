Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da, Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları

Antalyaspor'da, Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları

35 dakika önce

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 16 Mart Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor'da, Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 16 Mart Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz gözetimindeki antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Takım, beşe iki top kapma oyunundan sonra yarım sahada çift kale maç yaptı. Kaleciler de antrenör Nezih Ali Boloğlu gözetiminde çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:28 Kaynak: AA

Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Spor
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