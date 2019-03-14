Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları

Antalyaspor'da Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları

54 dakika önce

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor'da Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İlk 20 dakikası basına açık olan idmanın kalan bölümünde futbolcuların, beşe iki top kapma oyununun ardından yarı sahada çift kale maç yaptığı öğrenildi. Kaleciler de antrenör Nezih Ali Boloğlu gözetiminde çalıştı.

Antrenmana sakatlığı devam eden Salih Dursun katılmazken, ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Tarık Çamdal, uzun bir aradan sonra sahaya çıktı.

Tarık Çamdal, antrenmanda takımdan ayrı koşunun ardından salonda fizyoterapist eşliğinde çalışmasını sürdürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:02 Kaynak: AA

Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Spor
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