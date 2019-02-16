Antalyaspor'da Başakşehir İçin Son Prova
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasının kapanış maçında sahasında lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Antalyaspor, karşılaşma için geri sayıma başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasının kapanış maçında sahasında lider Medipol Başakşehir
'i konuk edecek olan Antalyaspor
, karşılaşma için geri sayıma başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bugün M. Başakşehir maçının son provalarını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz
, takıma maçın taktiklerini çalıştırdı. Antrenman, futbolcuların şut çalışması ile sona erdi. Antalyaspor, yarın akşam tesislerde yapacağı ter idmanından sonra maç için kampa girecek. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:32 Kaynak: İHA
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