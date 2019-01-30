Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da Beşiktaş Hazırlıkları Başladı

Antalyaspor'da Beşiktaş Hazırlıkları Başladı

2 saat önce

Antalyaspor, ligde hafta sonu sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Antalyaspor'da Beşiktaş Hazırlıkları Başladı, System.String[]
Antalyaspor, ligde hafta sonu sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Döşemealtı Attila Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz idaresindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Kırmızı-beyazlıların çalışması, beşe iki top kapma oyunu ile devam etti. Antrenman,takım halinde yapılan koşu ile sona erdi. Antrenmanı, haftalık yönetim kurulu toplantısı için tesislere gelen Başkan Ali Şafak Öztürk ile yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Kırmızı-beyazlılar hazırlıklarına akşam antrenmanı ile devam edecek. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:06 Kaynak: İHA

Döşemealtı, Antalyaspor, Beşiktaş, Spor
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