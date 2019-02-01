Antalyaspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından dar alanda topa sahip olma ve taktik çalışmaları üzerinde durdu.



Antrenmanda Tarık Çamdal ile sakatlığı bulunan Ondrej Celustka, takımdan ayrı koştu.

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