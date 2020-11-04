Antalyaspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Antalyaspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

04.11.2020 21:35
Antalyaspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı, System.String[]

Fraport TAV Antalyaspor, 1 futbolcularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Fraport TAV Antalyaspor, 1 futbolcularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, sağlık kurulu tarafından Kovid-19 semptomu belirlenen bir futbolcuya yapılan test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, futbolcunun takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol kapsamında başlandığı kaydedildi.

Sosyal Medya, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor


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