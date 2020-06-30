Antalyaspor'da Boffin performansıyla göz dolduruyor - Son Dakika

Antalyaspor'da Boffin performansıyla göz dolduruyor

Süper Lig'in ikinci yarısında büyük bir çıkış yakalayan Antalyaspor'da Belçikalı kaleci Ruud Boffin'in performansı beğeni topluyor.

Süper Lig'in ikinci yarısında büyük bir çıkış yakalayan Antalyaspor'da Belçikalı kaleci Ruud Boffin'in performansı beğeni topluyor.

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Süper Lig'in ikinci yarısına Göztepe yenilgisiyle başlayan ve ardından çıktığı 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor'da kaleci Boffin'in takıma katkısı büyük oldu. 33 yaşındaki Belçikalı eldiven, 3 yıl önce Eskişehirspor'dan Antalyaspor'a transfer olmuştu. Kırmızı-beyazlılarla 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Boffin, gösterdiği performansla herkesin beğenisini topladı. Kritik maçlarda yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutan Boffin'in performansı artarak devam ediyor.


Bu sezon geride kalan 29 Süper Lig maçının 21'inde forma giyen Boffin, 33 gol yedi, 6 maçta kalesini gole kapattı. Takımının ikinci yarıdaki yükselişinde büyük pay sahibi olan Boffin, son 13 lig maçında da sahaya ilk 11'de çıktı. 3 sarı kartı bulunan Boffin, cezalı duruma düşüp takımını yalnız bırakmadı. - ANTALYA

Eskişehirspor, Ruud Boffin, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:58 Kaynak: İHA

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