Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da Bülent Korkmaz'dan veda mesajı
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Antalyaspor'da Bülent Korkmaz'dan veda mesajı

6 saat önce

Teknik Direktör Bülent Korkmaz, Antalyaspor'dan ayrıldığını sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla duyurdu.

Antalyaspor'da Bülent Korkmaz'dan veda mesajı, System.String[]

Teknik Direktör Bülent Korkmaz, Antalyaspor'dan ayrıldığını sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla duyurdu.


Süper Lig'de 11. haftayı 11 puanla 15. sırada tamamlayan Antalyaspor'da, 4 maça çıkan mağlubiyet serisinin ardından Teknik Direktör Bülent Korkmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevi bıraktığını duyurdu.


Korkmaz sosyal medya hesabında şu açıklamaya yer verdi:


"Başta Antalyaspor camiasına gelmemize vesile olan kıymetli insanlara ve sonrasında göreve geldiği ilk günden bugüne kadar tüm desteğiyle arkamızda duran başkanımız Sn. Ali Şafak Öztürk'e ve bütün yönetim kuruluna, taraftarımıza, futbolcularımıza ve tüm personel ekibimize sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. Bizden taraf bir hakkımız varsa helal olsun sizler de hakkınızı helal edin. Her şey için çok teşekkürler."


Antalyaspor'a 2018-2019 sezonunun başında gelen Bülent Korkmaz, takımının başında geçen sezonu 7'inci sırada tamamlamıştı. - ANTALYA

Bülent Korkmaz, Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:27 Kaynak: İHA
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