Antalyaspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları
27.11.2020 15:59
Süper Lig'in 10. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 29 Kasım Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 10. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 29 Kasım Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalıştı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
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