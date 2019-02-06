Antalyaspor'da Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları
22 dakika önce
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Antalyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü Çaykur Rizespor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bülent Korkmaz
yönetiminde, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından bir süre tek pas oyunu oynayan futbolcular, iki grup halinde taktik çalıştı.
Antrenman, tam sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
Yeni transferlerden Fredy ve Amilton'un yanı sıra Tarık Çamdal
da bugünkü antrenmanda takımla çalıştı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:17 Kaynak: AA
Erzurumspor Taraftarından TFF ve MHK Tepkisi
Futbolcu Mykola Morozyuk'un Eşi Irina Morozyuk, Rize'ye Hayran Kaldı
Babasını Kaybeden Fatih Terim, Hastaneye Geldi
Aziz Yıldırım'dan Tokat Savunması: Tokat Atmak, Yapılanların Karşısında Çok Önemli Değil, Benim de Gözlüğüm Kırıldı