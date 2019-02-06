Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

Antalyaspor'da Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

22 dakika önce

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor'da Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından bir süre tek pas oyunu oynayan futbolcular, iki grup halinde taktik çalıştı.

Antrenman, tam sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Yeni transferlerden Fredy ve Amilton'un yanı sıra Tarık Çamdal da bugünkü antrenmanda takımla çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:17 Kaynak: AA

Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Spor
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