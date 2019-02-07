Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

Antalyaspor'da Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü.

Antalyaspor'da Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Yağmur altında kondisyonun ardından bir süre tek pas oyunu oynayan futbolcular, iki grup halinde taktik çalıştı. Yeni transferlerden Fredy ve Amilton ile Tarık Çamdal da antrenmanda yer aldı.

Antrenman, tam sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığı bulunan Celustka'nın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:12 Kaynak: AA

Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Spor
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