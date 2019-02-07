Antalyaspor'da Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü.
Antalyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü.
Teknik direktör Bülent Korkmaz
yönetiminde, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Yağmur altında kondisyonun ardından bir süre tek pas oyunu oynayan futbolcular, iki grup halinde taktik çalıştı. Yeni transferlerden Fredy ve Amilton ile Tarık Çamdal
da antrenmanda yer aldı.
Antrenman, tam sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
Sakatlığı bulunan Celustka
'nın tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:12 Kaynak: AA
Beşiktaş, Bursaspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü
Galatasaray ve Hatayspor'dan Talat Terim İçin Pankart
BB Erzurumspor, Arsen Khubulov ile Yollarını Ayırdı
Galatasaray - Trabzonspor Maçını Ümit Öztürk Yönetecek