Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
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Antalyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

6 saat önce

Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları, System.String[]

Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.

İdman sonunda bazı futbolcular, şut çalışması yaptı.

Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:04 Kaynak: AA
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