Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Antalyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Antalyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

7 saat önce

Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları, System.String[]

Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:00 Kaynak: AA
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