Antalyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
7 saat önce
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 07:45
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