Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Antalyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Antalyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

7 saat önce

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Antalyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları, System.String[]

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.


Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Bülent Korkmaz, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 07:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi
İşte tarihi maçtan sonra soyunma odasında yaşananlar! Mevlid Kandili'nin önemi ve yapılacak ibadetler Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 03:12:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]