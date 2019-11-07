Antalyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
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Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:50 Kaynak: AA
Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.
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