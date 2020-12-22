Antalyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları - Son Dakika

Antalyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

22.12.2020 20:53
Antalyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları, System.String[]

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 13. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u dün 2-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, 24 Aralık Perşembe günü Çaykur Rizespor'a konuk olacağı karşılaşma için ara vermeden Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Hes Kablo Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, fitness salonunda yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer grup, sahada çalıştı.

Kaleciler ise antrenör Murat Öztürk tarafından "algıyı ve reaksiyon zamanını geliştirici" gözlük ile çalıştırıldı.

Akdeniz ekibi, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Hes Kablo, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor


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