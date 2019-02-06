Antalyaspor'da Çaykur Rizespor Provası
27 dakika önce
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Antalyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor
maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Antalyaspor bu hafta deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz
gözetiminde, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda Çaykur Rizespor maçının provaları üzerinde duruldu. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından bir süre tek pas oyunu oynayan kırmızı-beyazlılar, daha sonra 2 grup halinde taktik çalıştı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale maç ile sona erdi.
Yeni transferler Fredy ve Amilton'un yanı sıra Tarık Çamdal
da bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:13 Kaynak: İHA
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